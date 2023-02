Ante la ausencia del excandidato a la Presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas, se presentó Mexicolectivo, una organización de ciudadanos que busca emitir propuestas alternas rumbo a los comicios presidenciales de 2024. El colectivo recalca que no descartará impulsar candidatos desde este proyecto.

A esta reunión se presentaron académicos, excandidatos presidenciales, legisladores, deportistas, activistas, integrantes de la sociedad civil, entre otros, para conocer el documento Punto de partida. Una nueva visión del país, del colectivo.

Si bien este Cárdenas es uno de los impulsores de este colectivo, no envió ni emitió ningún mensaje, los asistentes aseguraron desconocer los motivos.

Entre los asistentes, destaca el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien señaló que no descartan presentar un perfil presidenciable para el 2024; al cuestionarle si sólo presentará propuestas o impulsará a un candidato, respondió: “Tenemos que discutirlo entre todos, hoy es un punto de partida y no tenemos llegada, sabemos lo que queremos hacer, muy claro, pero después será el momento de discutir todo eso. No se descarta nada en este país, siempre y cuando sea en favor de México”.

Francisco Labastida, excandidato presidencial añadió que no sólo contemplan proponer un candidato para la presidencia, sino que también para otros cargos.

“No es un candidato, son 3mil 200, porque son seis a gobernador, 500 diputados federales, mil 200 locales, mil 200 y tantos presidentes municipales, 128 senadores y el presidente”, explicó

Puntualizó que buscarán que los partidos políticos de la alianza Va por México y Movimiento Ciudadano se unan al proyecto, por su lado Dante Delgado, coordinador nacional de MC, negó que Mexicolectivo tenga por objetivo impulsar a un candidato para 2024: “No creo que sea en este momento la visión que se tiene en el grupo promotor”, expresó.